2019/10/13 | 20:47

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عاجل | وكالة الأنباء السورية: وحدات من الجيش السوري تتحرك بإتجاه الشمال لمواجهة التوغل التركي في سوريا

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