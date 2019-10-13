وزارة النفط تعلن توفير 650 فرصة عمل جديدة للخريجين

2019/10/13 | 20:55

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، توفير 650 فرصة عمل للخريجين، وذلك خلال اجتماع لبحث آليات تنفيذ الق...





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