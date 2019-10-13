مساعد روحاني يعلن استقالته عبر تغريدة بتويتر

2019/10/13 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الإعلامية برويز إسماعيلي، استقالته من منصبه.

وأكد اسماعيلي في تغريدة على تويتر، انه انهى الفي يوم من المسؤولية الثقيلة، على حد تعبيره، في منصب مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في مكتب الرئيس، مضيفا ما نصه “سعيت أن أكون أمينا على النظام وإيران، وأن أكسب ثقة من انتخبه الشعب كعضو في فئة الصحفيين”.

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