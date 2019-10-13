الأسواق العالمية تترقب 5 أحداث اقتصادية الأسبوع الجاري

2019/10/13 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الأسواق العالمية أحداثاً اقتصادية عديدة في الأسبوع الذي يشهد بدء إعلان نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي.

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