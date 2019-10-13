2019/10/13 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أفرجت القوات الأمنية، اليوم الاحد، عن المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها محافظة البصرة الأسبوع الماضي.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، في تصريح صحفي، إن" السلطات أفرجت عن جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة، الأسبوع الماضي".وأضاف التميمي، أن "قوات الأمن اعتقلت 72 متظاهراً، الأسبوع الماضي، وأجرت المفوضية اتصالات مع الجهات المعنية للإفراج عنهم".وبين" الآن جميع المعتقلين تم الإفراج عنهم، ولم يتبق أي معتقل في السجون، على خلفية الاحتجاجات".ومنذ مطلع تشرين أول الجاري شهدت محافظات عراقية، بينها البصرة، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي؛ إثر سقوط اعداد كبيرة من الشهداء بين المحتجين.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفراج عن جميع معتقلي التظاهرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإفراج عن جميع معتقلي التظاهرات في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).