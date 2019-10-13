انتهاء جولة التصويت الثانية من انتخابات رئاسة تونس

2019/10/13 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة في تونس، بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.

ومن المقرر نشر نتائج أول استطلاع لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي والتي تنافس فيها 24 مرشحًا آخرون.انتهى

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