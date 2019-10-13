الصحة تبحث مع وفد من مدينة الشعلة الإسراع باكمال مشروع هدم واعادة بناء مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم

2019/10/13 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقدت وزارة الصحة اجتماعا مع وفد من ممثلي اهالي مدينة الشعلة، اليوم الاحد، لاستلام مطالب متظاهري المدينة بما يتعلق بالجانب الصحي.

وذكر بيان للصحة تلقته "الغد برس"، انه "استقبل وكيلا وزارة الصحة الإداري الدكتور هاني موسى العقابي والفني الدكتور حازم الجميلي وفد من ممثلي اهالي مدينة الشعلة ببغداد يوم الأحد الموافق 13/10/2019 وعقد اجتماعا مع الوفد لاستلام مطالب متظاهري المدينة بما يتعلق بالجانب الصحي وبحضور عدد من المدراء العامين ومسؤولي دوائر مقر الوزارة".





واضاف انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة مطالب ابناء مدينة الشعلة الكرام ومنها الإسراع باكمال مشروع هدم واعادة بناء مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم الذي تم المباشرة به منذ خمس سنوات وبنسبة انجاز 30% ، وبناء مستشفى جديد سعة (200) سرير".

وتابع "كما تمت مناقشة مطلب تطوير قطاع الرعاية الصحية الاولية في المدينة من خلال بناء خمس مراكز صحية في المدينة وترميم اربع مراكز اخرى".

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