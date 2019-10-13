تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلت الى الحدود لمواجهة أي تسلل محتمل من داعش

2019/10/13 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحسبا لتداعيات الهجوم التركي شمال سوريا..الأمن النيابية: بغداد – وعد الشمري: كشفت لجنة الامن والدفاع، أمس الاحد، عن لقاء جمعها مع القادة العسكريين لمناقشة تطورات الاحداث في سوريا بعد الاجتياح التركي، لافتة إلى تعزيزات كبيرة قد تم ارسالها إلى الحدود لمواجهة أي محاولة تسلل لعناصر تنظيم داعش باتجاه الاراضي العراقية.وقال عضو اللجنة عباس ...

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