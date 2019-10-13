القضاء: الموقوفون من المتظاهرين 21 معتقلا ارتكبوا جرائم امنية

2019/10/13 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – موازين نيوز: أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الأحد، انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بخصوص قضايا المتظاهرات وانسجاما مع مبادرة رئيس الوزراء اعلن القضاء عن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين .وأكد بيرقدار، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ...

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