خبير قانوني يطالب رئيس الجمهورية بضبط لوائه العسكري ومنع اعتداءاته المتكررة على المواطنين

2019/10/13 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: دعا خبير قانوني، رئيس الجمهورية إلى ضبط عناصر لوائه العسكري المنتشرين في بغداد، لافتاً إلى أن حالات انتهاك عديدة بالسب والشتم والتهديد سجلها مواطنون بحق هذه العناصر كان آخرها في منطقة الدورة.وقال الخبير محمد الشريف في تصريح علني، إن “عناصر لواء رئاسة الجمهورية المنتشرين جنوب بغداد على جانبي نهر دجلة ...

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