خامنئي مهددًا: أي معتد يهاجمنا سيندم

2019/10/13 | 21:26

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة العليا لتوزيع الاراضي، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

واطلعت اللجنة، بحسب بيان مكتب عبد المهدي، على "تقارير عن مساحات الأراضي الجاهزة للتوزيع في المحافظات وجهود فرز المزيد منها

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، رعد الدهلكي، الاحد، عن ابرز التحديات التي يواجهها العراق، واصفا اياها بـ"الخطيرة على البلاد.

وقال الدهلكي في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها البل

بغداد اليوم - بغداد

حذرت اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، اليوم الأحد، من انقلاب على النظام السياسي الحالي، فيما دعت لتجميد صلاحيات كردستان قبل قرار الغاء مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة، احمد عبد الحسين، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &q

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