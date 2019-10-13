دلور ميقري - ليلى والذئاب: الفصل الخامس/ 1

2019/10/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري منذ أن كانت في سنّ التاسعة، أضحى واضحاً لبطلة سيرتنا أنّ مستقبلها كامرأة سيرتبط مع قريبها، عليكي الصغير.والدة هذا الأخير وضرّتها ـ مثلما علمنا من قبل ـ كانتا صاحبَتَيْ سجّل حافل بالكراهية المتبادلة.هذه الحقيقة كان لا بد أن تؤثر، بالطبع، في موضوع زواجه.ليلو، وكنا قد علمنا أيضاً ما تتسم به من شخصيةٍ قوية وميلٍ جامح للحرية، كان يصعب عليها العيش ضمن أسرة مشغولة طوال الوقت بالمكائد والمؤامرات.هكذا ......

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