عامر صالح - فائض الغضب العراقي الناتج من شدة الأحباط وتداعياته في انتفاضة اكتوبر

2019/10/13 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح عامر صالح تمر الكثير من الدول الديمقراطية المستقرة بحالات من الانحسار والمراوحة في المكان بسبب عدم الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين, ولكن تتم الاستجابة تدريجيا او دفعة واحدة حسب طبيعة المطالب وحجمها ومقدرة الحكومة على تمثلها وامتصاصها لأغراض تنفيذها, وقد يكلف ذلك الأتيان بحكومة جديدة قادرة على استيعاب وتنفيذ المطالب, وقد ينعكس ذلك على اعادة تشكيل الخريطة السياسية للقوى السياسية في البل......

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