اللجنة العليا لتوزيع الأراضي تبحث تخصيص مساحات أخرى في المحافظات

2019/10/13 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عقدت اللجنة العليا لتوزيع الاراضي اجتماعاً، اليوم الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اللجنة اطلعت على تقارير عن مساحات الأراضي الجاهزة للتوزيع في المحافظات وجهود فرز المزيد منها للبدء بإجراءات توزيعها على المستحقين".واضاف" كما جرى بحث تخصيص مساحات أخرى في المحافظات لبناء وحدات سكنية من الدور الواطئة الكلفة للعوائل المحتاجة".انتهى

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