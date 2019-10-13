لعنة اعصار

2019/10/13 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت صحيفة ”يوميوري“، إن ما لا يقل عن 5 من طاقم السفينة المؤلف من 12 فردًا، لاقوا حتفهم.



مؤكدة أن ”4 من أفراد الطاقم جرى إنقاذهم بينما لا يزال 3 منهم مفقودين“.وقالت الوزارة، إن أفراد الطاقم من ميانمار والصين وفيتنام، ولم يتسن الحصول بشكل فوري على تعليق من خفر السواحل.انتهى

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