العادلي: جميع طلبات متظاهري واسط المقدمة قابلة للتنفيذ على المدى القصير

2019/10/13 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الموارد المائية، جمال العادلي، اليوم الاحد، على ان جميع طلبات المتظاهرين المقدمة قابلة للتنفيذ على المدى القصير.

وقال بيان للوزارة تلقته "الغد برس"، انه "بتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس السيد وزير الموارد المائية، جمال العادلي في ديوان محافظة واسط اجتماعا موسعا للجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب متظاهري محافظة واسط بحضور المحافظ وعدد من وكلاء الوزارات والمدراء العامين ومدراء الدوائر لوزارات الموارد المائية والنفط والزراعة والاسكان والبلديات والصحة والكهرباء".

واكد الوزير على ان "حق التظاهر مكفول للمواطنين بموجب الدستور واحقيتهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة لاسيما المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين وتحسين المستوى المعاشي والاجتماعي للطبقات الفقيرة وتقديم الخدمات في المجالات المختلفة".

واضاف ان "جميع الطلبات المقدمة قابلة للتنفيذ على المدى القصير اوالبعيد من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والمواطنين".

وتابع البيان انه "كما التقى الوزير واعضاء اللجنة الوزارية عدد من ممثلي المتظاهرين والاستماع بشكل دقيق لمطالبهم".

وشدد على "دعم الحكومة للمطالب المشروعة والعمل الجاد على حلها باسرع وقت، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة المحلية لمحافظة واسط والوزارات المختلفة واعداد ملف متكامل بشان مطالب المتظاهرين ورفعه الى مجلس الوزراء الموقر لاصدار القرارات اللازمة".

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