النجف: اعتقال ثلاثة أشخاص قتلوا اب وابنه بطريقة وحشية .. قتلوهم بالرصاص ثم احرقوهم

2019/10/13 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الأحد، بأن مكتب مكافحة اجرام النجف تمكن من اعتقال ثلاثة أشخاص قتلوا اب وابنه بطريقة وحشية في المحافظة.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "الأجهزة الأمنية في المحافظة تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص قتلوا اب وابنه في ناحية الحرية بمحافظة النجف بعد التسلل إلى منزلهم قبل يومين بعد منتصف الليل مستغلين عدم تواجد غالبية أفراد العائلة بسبب ذهابها سيرا على الأقدام إلى كربلاء".





وأضاف، أن" المجرمين الثلاثة كانوا يهدفون لسرقة ملبغا قدره (50 ورقة) وقد قاموا بضرب الاب بعمود من الخشب في منطقة الرأس وبعد مقاومته لهم قاموا النار من مسدس على صدره فقتل على الفور "، مشيرا إلى أن" الابن الصغير الذي كان متواجدا مع والده في المنزل وتم قتله بسبب التعرف على أفراد العصابة كونهم من أهالي المنطقة قبل أقدامهم على الجريمة".

وبين المصدر، أن" العصابة المعتقلة اتمام عملية القتل وبهدف إخفاء معالم الجريمة قامت بحرق الجثتين بعد رشها بمادة البانزين ".

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