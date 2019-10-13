البطالة في المجتمع الشبكي، اثقلت كاهل الشباب وسط غياب التعيينات

2019/10/13 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداؤدي إن البطالة من اهم المشاكل التي تواجه العراقيين في الوقت الحالي وبشكل خاص الاقليات الدينية، ومنها الشبك، وتؤدي في النهاية الى مشاكل وتؤثر سلباً على المجتمع والدولة والاقتصاد، وايضاً تؤدي الى ارتفاع نسبة الجريمة والإدمان على المخدرات والكحول.يعاني العديد من الشبك من البطالة لاسيما بعد غزو داعش لمحافظة …

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