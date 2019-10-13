محافظ ذي قار يطالب المالية باطلاق 1600 درجة وظيفية

2019/10/13 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ ذي قار، عادل الدخيلي،اليوم الاحد، مخاطبة وزارة المالية لإطلاق نحو ١٦٠٠ درجة وظيفية في دوائر المحافظة الخدمية.

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