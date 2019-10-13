English | كوردى

محافظ ذي قار يطالب المالية باطلاق 1600 درجة وظيفية


محافظ ذي قار يطالب المالية باطلاق 1600 درجة وظيفية
2019/10/13 | 22:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد محافظ ذي قار، عادل الدخيلي،اليوم الاحد، مخاطبة وزارة المالية لإطلاق نحو ١٦٠٠ درجة وظيفية في دوائر المحافظة الخدمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ ذي قار يطالب المالية باطلاق 1600 درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ ذي قار يطالب المالية باطلاق 1600 درجة وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا