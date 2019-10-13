اللجنة العليا لتوزيع الأراضي تعقد اجتماعا برئاسة عبد المهدي وتطلع على تقارير المساحات الجاهزة للتوزيع

2019/10/13 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا لتوزيع الاراضي اجتماعا اليوم الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي .

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