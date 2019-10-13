منسى موريس - هل من يقاوم السلطان يقاوم الله : رداً على الأب مكارى يونان .

2019/10/13 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منسى_موريس شاهدت مثل الكثير تصريح الأب الشهير " مكارى يونان " بخصوص تأييده لنظام الحكم فى مصر وكان تعليله فى ذلك لايرجع لأسباب سياسية أو وجهة نظر شخصية بل لأسباب لاهوتية بحتة , ويرى الأب " مكارى يونان " أن الذى يجعله مؤيد للنظام السياسى فى مصر هو " الله " فالله حسب فكر هذا " الأب " هو الذى يُعين الرؤساء والحُكام والسلاطين وليس" الإنتخابات " وعلى المؤمنين طاعة الله من خلال طاعة " النظام السياسى " ومن يخالف ......

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