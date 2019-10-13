بورزو دراغاهي: طهران تتذوّق الدرس من احتجاجات العراق

2019/10/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريررأى الصحافي الإيراني المخضرم بورزو دراغاهي، في احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر في العراق "درسًا" أول لإيران التي "تفتخر بهيمنتها على البلاد"، بعد أن تعلمت الولايات المتحدة الأمريكية الدرس بـ "الطريقة الصعبة"، فيما تساءل عن أسباب عدم حدوث "مثل هذه الثورات" أكثر من مرة، وموعد الاحتجاجات المقبلة.

قال الصحافي الإيراني الذي واكب أهم أحداث المنطقة أن احتجاجات العراق هي "درس" أول لإيران بعد أن تعلمته واشنطن بـ "الطريقة الصعبة"

ودراغاهي هو صحافي إيراني ومراسل الدولي، عمل على تغطية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا منذ عام 2002، حيث واكب الأحداث في طهران وبغداد وبيروت والقاهرة وإسطنبول الآن.

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حصيلة انتهاكات السلطات العراقية لحقوق الإنسان خلال انتفاضة تشرين

غطى غزو العراق عام 2003 والنزاع الأهلي الذي تلا ذلك، وحرب 2006 في لبنان، وصراع عام 2008 في جورجيا، وانتفاضة عام 2009 في إيران، وانتفاضات الربيع العربي عام 2011، وانقلاب عام 2013 في مصر، وصعود تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، ومحاولة الانقلاب لعام 2016 في تركيا.



وفاز بجائزة بوليتزر ثلاث مرات.

عمل كزميل أقدم غير مقيم في المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث في واشنطن، كما عمل في السابق مراسلًا لـ BuzzFeed News وThe Financial Times، وشغل منصب رئيس مكتب بغداد لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.



وفيما يلي نص مقاله في صحيفة "الإندبندنت" التي ترجمها "الترا عراق يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر، دون تصرف:

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منذ حوالي أربع سنوات في محافظة الأنبار في العراق، أخذني أحد زعماء الميليشيات الشيعية المحلية في جولة في مناطق تحت سيطرة رجاله.



كانت الحرب ضد داعش في عامها الأول، وسيطرت الفصائل على منطقة تقع شرق الفلوجة، والتي كانت آنذاك تحت سيطرة الجماعات الجهادية.



اقترب منا رجل ووالدته في ثياب سوداء تقليدية، وصافحنا.

القائد، الذي قضى للتو ساعات يتفاخر حول كيف كان رجاله المحبوبين بين السكان السنة، يأخذ حذره.



قال القائد: "عندما يرفعون أيديهم من جيوبهم، فأنت لا تعرف أبدًا ما إذا كانوا سيخرجون قنبلة يدوية".



"يومًا ما، هم ودودون في استقبالنا.



في الليل يضعون قنابل على جانب الطريق".

البيان كان مذهلاً، لقد جاء من عراقي، خاصة وأنني كنت قد سمعت بتصريحات مماثلة قبل عقد من الزمن من قبل القوات الأمريكية التي تحاول إعادة النظام إلى العراق بعد الإطاحة بصدام حسين وتولي دور المحتل.

التدخل العسكري في أرض شخص آخر ليس سهلاً ومباشرًا دائمًا، وفيه دائمًا تكاليف غير متوقعة وردود فعل سلبية.



حتى لو كان هناك تمرد، فهناك ما أطلق عليه وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول "قاعدة حظيرة الفخار" للتدخل الأجنبي.

لقد تعلمت الولايات المتحدة الدرس بالطريقة الصعبة عدة مرات خلال السنوات الخمسين الماضية - لدرجة أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بتجنب التشابكات العسكرية الأجنبية يلعب بشكل جيد بين كثيرين على اليسار واليمين الأمريكيين.

لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط ، أصبحت دول المنطقة محاصرة بشكل متزايد في التدخلات الأجنبية المحفوفة بالمخاطر.



المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة متورطة في صراع فوضوي في اليمن.



تقوم مصر والإمارات العربية المتحدة بشن حرب عقيمة لا نهاية لها ضد الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في ليبيا.

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رصاص السلطة في رأس "المقاتل المحتج"!

إيران، التي عادة ما تتخذ اللافتة المعادية للإمبريالية ضد القوى الغربية، تذوقت طبها الخاص هذا الشهر في العراق.



هناك، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، وكثير منهم يهتفون بشعارات مناهضة لإيران، في تجمع ضد الفساد المستشري، والبطالة المستمرة، وغياب الخدمات في ظل الحكومات المتعاقبة التي يهيمن عليها الشيعة والتي يدعمها بقوة علماء الدين في إيران المجاورة.

لم يكن المتمردون هذه المرة في الفلوجة، بل في المناطق الشيعية بأغلبية ساحقة في العاصمة، والمدن الشيعية في جنوب العراق، بما في ذلك الناصرية وكربلاء والنجف، الذين خرجوا إلى الشوارع لمدة أسبوع تقريبًا هذا الشهر في احتجاجات اندلعت بسبب تنحية قائد عسكري شعبي ومختص يقال إنه كان يشن حملة على الفساد.

إيران التي عادة ما تتخذ اللافتة المعادية للإمبريالية ضد القوى الغربية، "تذوقت طبها الخاص" هذا الشهر في العراق

قال لي هوشيار زيباري، وزير الخارجية السابق: "كانت الناصرية في ثورة".



"لقد أحرقوا جميع مكاتب الحزب والمكاتب الحكومية في النجف وكربلاء".

في البداية، تم دعم الاحتجاجات من قبل بعض اللاعبين السياسيين الرئيسيين بمن فيهم رجل الدين مقتدى الصدر ونوري المالكي، رئيس الوزراء السابق.



لكن مع تحول الشعارات من معارضة حكومة عادل عبد المهدي إلى التغيير الشامل للنظام، انقلبت الفصائل السياسية في البلاد ومسلحوها المتحالفون ضد المتظاهرين.

وفقًا لأشخاص أطلعهم مسؤولون حكوميون عراقيون، فإن "الميليشيات" التابعة لوحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران تدعم القوات المسلحة في قمع التمرد، فضلاً عن اجتياح مكاتب وسائل الإعلام التي تعتبر متعاطفة مع المتظاهرين، وإطلاق النار على الناشطين الذين تم اعتبارهم زعماء واعتقالهم.

مثلما ألقت أمريكا باللوم على إيران وسوريا في مشاكلهما في العراق خلال الألفينيات من القرن الماضي، علقت طهران أيضًا المشاكل على "الأيدي الأجنبية"، متهمةً المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بالوقوف خلف التمرد.



بالنظر إلى عدم الكفاءة والفساد وقصر النظر والخيانة حتى من الطبقة الحاكمة في العراق، فإن السؤال الأكبر هو لماذا لم تحدث مثل هذه الثورات أكثر من مرة، ومتى ستنفجر البلاد مرة أخرى.

يقول زيباري: "هذه الثورة كانت بقيادة المحتجين الذين سئموا ولا يرون أي مستقبل لأنفسهم".



لقد كانت بلا قيادة ومعظمها عفوي.



كانت هذه إشارة تحذير للمؤسسة الشيعية الحاكمة".

علنا، قللت إيران من الاحتجاجات.



وقال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "إن إيران والعراق دولتان مرتبطتان بقلوبهما وأرواحهما من خلال الإيمان بالله وحب الإمام الحسين وذرية النبي".



"هذا السند سوف يزداد قوة يوما بعد يوم.



يسعى الأعداء إلى زرع الخلاف لكنهم فشلوا ولن تكون مؤامرتهم فعالة".

لكن يجب أن يكون الأمر صادمًا لخامنئي وقيادة الحرس الثوري القوي أن المتظاهرين هذه المرة لم يكونوا من السنة الذين قاتلوا ضد حكومات بغداد أو صرير الليبراليين الذين لا يزالون في العراق، ولكن الأطفال من الأحياء الشيعية المتدينين كانوا يدوسون على العلم الإيراني.

قال لي رندا سليم، الخبيرة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، وهي على اتصال مع كل من النخبة السياسية الإيرانية والعراقية: "الجزء المخيف للحرس الثوري الإيراني هو أن هؤلاء الشيعة يرددون الشعارات والهتافات المعادية لإيران".

يجب أن يكون الأمر صادمًا ومخيفًا لخامنئي وقيادة الحرس الثوري حيث داس أطفال الشيعة العلم الإيراني ورددوا الشعارات والهتافات المعادية لإيران

في بعض الأحيان، يترك المسؤولون الإيرانيون يتفاخرون بأنهم يسيطرون على العواصم في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من بيروت إلى دمشق إلى بغداد إلى صنعاء، اليمن.



ولكن كما تعلمت القوى الإمبريالية القديمة، فإن السيطرة على أرض أخرى تعني إلقاء اللوم ودفع التكاليف عندما تسوء الأمور.

لقد تعلمت أمريكا الدرس بالطريقة الصعبة عدة مرات خلال السنوات الخمسين الماضية، والآن حان الوقت لدولة أخرى لتتذوق الطبق الخاص بها.

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