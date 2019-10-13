ذي قار تخاطب المالية لاطلاق 1600 درجة لدوائر المحافظة

2019/10/13 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الاحد، مخاطبة وزارة المالية لإطلاق قرابة 1600 درجة وظيفية في دوائر المحافظة الخدمية ، معبّراً عن أسفه لحذف المالية لأكثر من 1000 درجة وظيفية من حركة الملاك لعام 2017.





وذكر الدخيلي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "اللجنة المكلفة بحصر اعداد درجات الحذف والاستحداث لعامي ٢٠١٨- ٢٠١٩ في دوائر المحافظة المنقولة الصلاحية اكملت اعمالها ، وأبرقت المحافظة إشعاراً إلى وزارة المالية لغرض اطلاق تلك الدرجات".

وبيّن أن "الدرجات الشاغرة على مديرية التربية ١٢٠٠ درجة ، فيما ستشغل ١١٥ درجة في دائرة الصحة، كما وستطلق درجات وظيفية اقل في دوائر الزراعة والطرق والجسور وديوان المحافظة والبلديات".

وعبّر الدخيلي عن "أسفه لعدم اطلاق المالية لأكثر من 1000 من الدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك للعام ٢٠١٧ وحذفها بصورة نهائية ، مطالباً رئاسة الوزراء بإستحداث درجات وظيفية جديدة وعدم أقتصارها على الحذف والاحداث الناتج من حركة الملاك لمعالجة ازمة البطالة واستيعاب الخريجين من ابناء المحافظة "، متعهداً "بمتابعة الملف لاطلاق أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية سريعاً والاشراف على توزيعها بعدالة وشفافية حال اكمالها بصورة رسمية ".

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