2019/10/13 | 22:28

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بغداد اليوم ـ بابل

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة بابل، الاحد، القبض على ضابط برتبة رائد بالجرم المشهود، بتهمة الرشوة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لأوامر وتوجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن العميد الحقوقي (حسن عبد فزيع الغنامي) وباشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في بابل العميد الحقوقي مصطفى جاسم السعدي، توفرت معلومات لدينا بقيام الرائد (ن.ع.ز.ا) المنسوب الى مديرية شرطة بابل والمنشات، بابتزاز الموقوفين والمحكومين ضمن مقر عمله".

واوضحت أنه "بعد اخذ الموافقات القانونية، تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية ونصب كمين قرب دار الرائد المتهم، حيث تم إلقاء القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود من قبل فريق العمل".





ولفتت الى أنه "تم ضبط بحوزته مبلغ من المال قدره (150 ألف) دينار عراقي"، مشيراً الى أن "قاضي التحقيق قرر توقفيه وفق أحكام المادة (307) ق .ع".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر في الموصل.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبال

بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، اليوم الأحد، طبيعة مشاركة الحشد بتأمين الزيارة الأربعينية، معلنا فتح ساحات جديدة.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي

بغداد اليوم _ بغداد

أكد قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، اليوم الأحد، اتخاذ القوات العراقية سلسلة اجراءات مشددة لـ"منع" تسلل عناصر تنظيم داعش الهاربين من السجون في سوريا بعد التوغل التركي هناك، إلى داخل العراق.

وقال الزوبعي في

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