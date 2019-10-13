2019/10/13 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور: قطع طريق الراشدية باتجاه جسر الشعب ومن شارع القناة باتجاه جسر المشتل وابقاء المسار المعاكس ذهابا وايابا اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم غد الاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/13 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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