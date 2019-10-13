انقاذ شاب حاول الانتحار بتناول السم في ديالى..ماعلاقة اخته وابيه؟

2019/10/13 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأنه تم انقاذ شاب حاول الانتحار بتناول مادة السم شمالي محافظة ديالى، فيما اشار الى ان السبب وفاة والده وشقيقته.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه"مستشفى قضاء الخالص شمالي ديالى شهد مساء اليوم انقاذ شاب عشريني العمر حاول الانتحار بتناول مادة السم"، مبينا ان"الشاب كاد ان يفارق الحياة لولا التدخل السريع وانقاذه".

واضاف ان" الشاب انتحر بسبب حالة نفسية ناتجة عن وفاة والده قبل فترة طويلة وقبله انتحار شقيقته بسبب عدم حصولها على قبول جيد في الكلية رغم تخرجها من الاعدادية بدرجات ممتازة، وفقا للمعلومات المتوفرة".

وسجلت محافظة ديالى أكثر من 60 حالة انتحار انتهت معظمها بالوفاة، منذ بداية العام وحتى الآن، بحسب تقارير منظمات محلية مختصة.

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