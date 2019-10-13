الحكومة السورية والاكراد يتوصلان لاتفاق بنشر الجيش السوري على الحدود مع تركيا

2019/10/13 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توصلت الحكومة السورية والأكراد لاتفاق لدخول الجيش السوري إلى مدينتي منبج وعين العرب، ونشره على الحدود مع تركيا لمواجهة العملية العسكرية للجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه…

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق تم بعد اجتماعات بين الإدارة الذاتية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وممثلين عن الحكومة السورية في قاعدة حميميم الروسية.

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