الاستخبارات العسكرية تعلن اختراق وتفكيك “خلية إرهابية” في الموصل

2019/10/13 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اختراق وتفكيك خلية “إرهابية” مكونة من خمسة عناصر في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه، “بعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وتميزت بالجرأه والشجاعة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٧٦ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونه من

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