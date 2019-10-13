2019/10/13 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الاحد، ثاني وحداته التدريبية في العاصمة الكمبودية فنوم بنة استعداداً لملاقاة أصحاب الأرض يوم الثلاثاء المقبل في ثالث مبارياته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.وسيطر التفاؤل والارتياح على أجواء الوحدة التدريبية الثانية، حيث يطمح اسود الرافدين بالفوز بنتيجة كبيرة في اللقاء من اجل المنافسة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الارتياح والتفاؤل يغلف تدريبات اسود الرافدين لموقعة كمبوديا وكالة خطوة برس.

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