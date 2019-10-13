2019/10/13 | 22:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وذكر التلفزيون ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فوز قيس سعيد بانتخابات تونس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم ـ متابعة
أعلن التلفزيون التونسي الرسمي، الاحد، عن فوز قيس سعيد، بانتخابات رئاسة تونس.
وذكر التلفزيون ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فوز قيس سعيد بانتخابات تونس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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