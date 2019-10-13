فوز قيس سعيد بانتخابات تونس

2019/10/13 | 22:59

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بغداد اليوم ـ متابعة

أعلن التلفزيون التونسي الرسمي، الاحد، عن فوز قيس سعيد، بانتخابات رئاسة تونس.

وذكر التلفزيون ا...





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