2019/10/13 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب تسارع الدولة في املاء شروطها في العديد من قوانين الاطار تهم مصالح الطبقة العاملة وجميع الشغيلة، ومنها ما يهم كل المواطنات والمواطنين.الملاحظ هو تسابق المركزيات النقابية لهذه المفاوضات بشكل انفرادي ودون تنسيق مسبق لتوحيد الرؤية او تقريب وجهات النظر.نفهم من هذا التسابق والإصرار على خوض الحوار بشكل انفرادي انه يعبر عن سعي اصحابه الى خدمة مصلحة خاصة للفرد او الجماعة المسيطرة على المركزية ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#التيتي الحبيب - لنهزم التشرذم النقابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#التيتي الحبيب - لنهزم التشرذم النقابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).