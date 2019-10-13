2019/10/13 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم قتل الحرفيّة العراقية وتدمير الاقتصاد في زمن النظام الريعي الواهن " عن تجربة سوق العراق أتحدث كما أعيشها "ظهرت في العراق فيما ظهرت من موبقات وضعنا المتردي المأزوم طبقة كبرى بدأت تتورّم وتتفاقم اكثر في زمن الاقتصاد الريعي الذي نعيشه وشيوع فئة ليست صغيرة عابثة بالاقتصاد المهلهل الذي ينخر مجتمعنا بسبب التراجع الاقتصادي الكبير وانهيار الصناعة والابتعاد عن الزراعة وغلق المصانع الكبيرة العا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جواد كاظم غلوم - قتل الحرفيّة العراقية وتدمير الاقتصاد في زمن النظام الريعي الواهن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جواد كاظم غلوم - قتل الحرفيّة العراقية وتدمير الاقتصاد في زمن النظام الريعي الواهن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).