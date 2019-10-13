منظمة البديل الشيوعي في العراق - يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات، وإيقاف حملة الاعتقالات فورا!

2019/10/13 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق لا تزال أعداد كبيرة من الشباب والناشطين المتظاهرين معتقلين من قبل القوات الأمنية الحكومية والقوات الميليشية المسلحة التابعة لتيارات الإسلام السياسي الحاكمة في العراق وذلك في معتقلات وسجون مجهولة.تم اعتقال هؤلاء المتظاهرين أثناء الحملة الدموية التي قامت بها تلك القوات لقمع تظاهرات الأسبوعين الماضيين في العراق والتي راح ضحيتها المئات من القتلى في بغداد وغيرها من المحافظات وجرح أكثر من 6000 آلاف......

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