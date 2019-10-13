في بيان شديد اللهجة .. اتحاد الجودو يتهم لجنة القرار ١٤٠ بتجاهل القانون العراقي

2019/10/13 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

اتهم اتحاد الجودو ، اليوم الاحد ، لجنة القرار ١٤٠ بأهمال القانون العراقي النافذ بشأن انتخابات الاتحادات الرياضية .

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه " الغد برس " ، ان " الاتحاد العراقي المركزي للجودو يعرب عن استغرابه الشديد من كتاب لجنة القرار 140 الحكومية المنبثقة عن مجلس الوزراء العراقي الموقر لأدارة شؤون الرياضة العراقية .

واكد البيان ، ان " هذه اللجنة التي يديرها السيد عصام الديوان وكيل وزارة الشباب والرياضة قد تعاملت مع القانون العراقي النافذ بأهمال كبير ومتعمد رغم انها لجنة حكومية يجب ان تحافظ على القانون العراقي وهيبته رغم إمتلاكنا مايثبت شرعيتنا العراقية".

واضاف البيان ، ان " ما يثير للجميع الاستغراب المصحوب بعلامات تساؤل حول شرعية وأسباب اصدارها كتابها ذي الرقم ( 170 ) والمؤرخ في 13 / 10 / 2019 ومضمونه الاعتراف بشرعية إتحاد آخر لم ينبثق كباقي الاتحادات العراقية الرياضية بل كان انبثاقه تحت وصاية أجنبية وفوق قانون البلد الذي ضرب عرض الحائط مرتين ، مرة عن طريق ممثلي الاتحادين الدولي والاسيوي وهم من ( ايران والكويت ) ومرة اخرى عن طريق لجنتنا الحكومية .





وختم البيان ، نطالب معالي وزير الشباب والرياضة المحترم بفتح تحقيق عاجل واحالة الملف الى لجنة قانونية محايدة لبيان عدالة قضيتنا ودفاعنا عنها ضد من اساء للقانون العراقي مع احتفاظنا بكامل الحق في التوجه للقضاء العراقي العادل .

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