بالصور .. المنتخب الوطني يواصل تدريباته في كمبوديا

2019/10/13 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

واصل منتخبنا الوطني ، اليوم الاحد ، تدريباته استعدادا لمواجهة صاحب الارض والجمهور منتخب كمبوديا ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكاس اسيا.





ويعتبر لقاء كمبوديا هو الثالث لاسود الرافدين في التصفيات ، حيث عاد بتعادل مع البحرين ب ١-١ على ارضها وبين جماهيرها ، ومن ثم فاز على هونغ كونغ في البصرة بهدفين نظيفين ، ويحتل حاليا المركز الثاني برصيد اربع نقاط ، بفارق الاهداف عن البحرين صاحية المركز الثالث ، في حين يتصدر المنتخب الايراني المجموعة الثالثة برصيد ٦ نقاط من مباراتين.

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