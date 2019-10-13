زهير الخويلدي - فوز المرشح الثوري في الانتخابات الرئاسية التونسية

2019/10/13 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " العصفور الذي تخلص من قفص الاستبداد وحلق في سماء الحرية لن يعود لكي يرضى بالفتات"تشير التقديرات الأولية التي قدمتها مؤسسات سبر الآراء وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج من طرف الهيئة المستقل العليا للانتخابات إلى تقدم المرشح الثوري الأستاذ الجامعي قيس سعيد بنسبة تفوق السبعين في المائة من أصوات الناخبين والناخبات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية سابقة لأوانها.من المعلوم أن الأستاذ ......

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