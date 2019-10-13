العراق يوضح موقفه من قرار خفض العلاقات مع تركيا

2019/10/13 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح / اسطنبول/ فراس سعدون

أوضحتْ وزارة الخارجية موقف العراق من القرار العربي بتخفيض العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وبينما كشفت أنقرة عن خطة للتعامل مع عناصر عصابات داعش الإرهابية المحتجزين في اماكن تحميها القوات الكردية المدعومة اميركيا ضمن المنطقة، تلقت مزيداً من الضغوط الدولية لوقف العملية وبدء حوار مع التنظيمات المعادية، لكنها رفضت ذلك.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح صحفي: “بشكل عام العراق يعمل على تكريس علاقات متوازنة مع الكل ويعمل على حماية مصالح الدولة والشعب بشكل يمكن البلاد من الاستمرار بتحقيق منهجه الذي اتخذه”.



وأشار الصحاف الى أن “العراق وبعد أن ترأس مجلس وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية، واجتماعهم الطارئ، عبر عن رأي الكل العربي وبحث هذه المسألة وبحث تداعيات هذا التدخل”، مبيناً ان “العرب ذهبوا الى رفض هذا التدخل ونعمل جميعا على الوصول الى حلول مشتركة”.

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