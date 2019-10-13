الجيش السوري يدفع بقواته شمالا لمواجهة العدوان التركي

2019/10/13 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةدفع الجيش السوري، مساء الأحد، بقوات عسكرية إلى شمال البلاد لمواجهة العدوان التركي.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن وحدات من الجيش السوري تتحرك باتجاه شمالي البلاد للتصدي للعدوان التركي.

ولم تورد الوكالة الرسمية أي تفاصيل إضافية عن حجم القوات وما إذا كان هذا التحرك يأتي في إطار اتفاق مع الأكراد.

وفي وقت سابق الأحد، قال مسؤول كردي بارز، الأحد، إنه تم الاتفاق مع روسيا على دخول الجيش السوري مدينة “عين العرب” السورية، وذلك ضد التدخل التركي في الشمال السوري.

وأكد عصمت شيخ حسن، مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الكردية بشمال شرق سوريا، في حديث لقناة “روسيا اليوم” أن الإدارة الذاتية الكردية توصلت إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة.

وقال شيخ حسن: “اتفقنا مع الروس والنظام على دخولهم الليلة كوباني (عين العرب)”.

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