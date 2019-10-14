نائب بسائرون يحدد موعد عودة نواب تحالفه الى جلسات البرلمان

2019/10/14 | 00:01

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بغداد اليوم _ خاصكشف النائب عن تحالف سائرون، ستار جبار حسن، الاحد، عن موعد عودة نواب تحالفه الى جلسات البرلمان، وانهاء تعليق عضويتهم التي طالب بها زعيم التحالف مقتدى الصدر.وقال حسن في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "تحالف سائرون ينتظر من الحكومة حزمة اصلاحية جديدة، وتأكيد جديتها في تطبيق تلك الحزمة"، مؤكدا ان "قرار انهاء تعليق العضوية مرتبط اولا بزعيم التحالف مقتدى الصدر، وبجدية الحكومة". واضاف ان "حضور نواب سائرون الى جلسات مجلس النواب الماضية، كان من اجل المشاركة في التعديل الوزاري الذي تعتزم الحكومة إجراءه"، لافتا الى ان "حضور نواب تحالفه سيستمر في الجلسات الخاصة بتغيير بعض الوزراء".

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بغداد اليوم- متابعة

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وخلال حديثه عن أوضاع المنطقة، أعرب خامنئي عن أسفه للدور المدمر لبعض بلدان المنطقة في دعم الج

بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة العليا لتوزيع الاراضي، اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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