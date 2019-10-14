مديرية المرور العامة تعلن القطوعات في بعض شوارع بغداد يوم غداً الاثنين

2019/10/14 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغدادأعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، عن قطوعات في بعض شوارع العاصمة بغداد بالتزامن مع قرب أيام الزيارة الأربعينية.وقال المتحدث باسم المديرية العميد عمار وليد الخياط، في تدوينة على حسابه "بالفيسبوك"، انه "ستبدأ عمليات بغداد بقطع الطريق من الراشدية باتجاه جسر الشعب ويبقى فقط للمشاة والمسار الآخر سيكون ذهابا وإيابا".وأضاف الخياط قائلا: "كذلك شارع القناة من جسر الشعب باتجاه جسر المشتل، ويبقى المسار المعاكس ذهابا وإيابا اعتبارا من يوم غدا الاثنين الساعات الاولى صباحا".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن وجود 50 الف اسرة تحت خط الفقر داخل المحافظة.

وقال رئيس مجلس ديالى علي الدايني، لـ( بغداد اليوم)، ان "المحافظة تضم 50 الف اسرة تحت خط الفقر وهذه نسبة تشير الى حجم الماساة الانسانية التي

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، الاحد، عن الافراج عن أكثر من 900 شخص اعتقلوا خلال التظاهرات التي انطلقت في الاول من تشرين الأول.

وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "عدد المحافظات التي شهدت تظا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، توفير 650 فرصة عمل للخريجين، وذلك خلال اجتماع لبحث آليات تنفيذ القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء بشان تحقيق مطالب المتظاهرين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتما

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