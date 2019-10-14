قيس سعيد رئيس تونس الجديد في اول تغريدة على تويتر : لن تذهب سدى !

2019/10/14 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : أعلن الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد فوزه بالانتخابات امام خصمه نبيل القروي في تغريدة على تويتر : ثقتكم لن تذهب سدى من هو قيس سعيد : قيس سعيد، الذي انتخب اليوم الأحد رئيسًا للجمهورية التونسية، هو أستاذ متقاعد درّس القانون الدستوري بالجامعات التونسية وعُرف كخبير في هذا المجال، دون أن يُعرف عنه […]

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