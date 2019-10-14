2019/10/14 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء تنفي ما أشيع بشأن انفجار عجلة وتؤكد انها ستضرب بيد من حديد كل من يريد تعكير صفو الزيارة الأربعينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/14 | 02:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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