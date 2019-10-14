2019/10/14 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغ عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوع، اكثر من مليون و344 ألف مواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: منحة الطوارئ ستوزع عبر بطاقة (الماستر كارد) ومليون 344 الف مواطن تقدموا للحصول عليها ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل: منحة الطوارئ ستوزع عبر بطاقة (الماستر كارد) ومليون 344 الف مواطن تقدموا للحصول عليها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).