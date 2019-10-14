2019/10/14 | 03:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: منحة الطوارئ ستوزع عبر بطاقة (الماستر كارد) ومليون و344 الف مواطن تقدموا للحصول عليها ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلغ عدد العاطلين الذين تقدموا للحصول على منحة الطوارئ التي اطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوع، اكثر من مليون و344 ألف مواطن.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل: منحة الطوارئ ستوزع عبر بطاقة (الماستر كارد) ومليون و344 الف مواطن تقدموا للحصول عليها ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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