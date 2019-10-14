جونسون يعرض على قادة أوربا خيارين للخروج من الاتحاد

2019/10/14 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيذكرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أمس الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتحدث مع عدد من القادة الأوربيين بشأن خروج بلاده المرتقب من الاتحاد.ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الاثنين، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في محاولة لحثهم على دعم اتفاقه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن جونسون سيعرض على القادة الثلاثة إما مساعدته في تقديم اتفاق جديد هذا الأسبوع أو الاتفاق بشكل ودي على الخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري.ويأتي هذا التطور في وقت قال الاتحاد الأوروبي إن المحادثات مع المملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق خروج ودي عادت إلى مسارها، رغم بعض التحديات العالقة واقتراب الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي نهاية هذا الشهر.وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه «تلقى إشارات مبشرة» من رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بأن اتفاق بريكست لا يزال ممكنا، لذا مدد الموعد النهائي لمواصلة محادثات بريكست.وقال توسك في نيقوسيا «للمرة الأولى» يرصد فارادكار ورئيس الوزراء البريطاني سبيلا للتوصل لاتفاق.وأضاف أنه «حتى أقل الفرص يجب استغلالها» للتوصل لاتفاق.وكان جونسون قد قال الخميس الماضي إن ثمة «مسار» لاتفاق متأخر لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل فوضوي ومكلف نهاية أكتوبر الجاري، فيما قال فارادكار إن الاجتماع كان «إيجابيا للغاية».ويبقى حجر العثرة الرئيسي هو كيفية التعامل مع حدود بريطانيا الوحيدة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

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