مصابون من الشرطة الاتحادية بانفجار داخل مقر أمني جنوبي بغداد

2019/10/14 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب عدد من افراد الشرطة الاتحادية بانفجار مستودع لخزن المتفجرات في معسكر يقع جنوبي العاصمة بغداد.

وقال شهود عيان انهم سمعوا دوي انفجارات شديدة في الساعات الاولى من فجر اليوم الاثنين في منطقة المدائن جنوبي بغداد.

وذكرت مصادر ان الانفجارات ومن خلال المعلومات الاولية وقعت في منطقة "الجعارة" بالمدائن حيث يوجد مقر للشرطة الاتحادية يضم عدة مواقع منها موقع لخزن المتفجرات.

وافادت المصادر ان الانفجارات حصلت نتيجة اهمال للخزن وليس عملا ناتجا عن قصف او عمل ارهابي، مشيرة الى سقوط 6 جرحى من المنتسبين جراء الانفجار.

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