سعيد الوجاني - الاستاذ محمد الساسي يحمل النظام ، والاحزاب مسؤولية الازمة السياسية في المغرب

2019/10/14 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني الأستاذ محمد الساسي يحمل النظام ، والأحزاب مسؤولية الازمة السياسية في المغرب في كلمة القها الأستاذ في ندوة " سؤال السياسة في المغرب " ، حمل مسؤولية الازمة السياسية التي يعيشها المغرب ، وهي ليست وليدة اليوم ، بل تعود الى تاريخ الانقلاب على الحكومة التي ترأسها الأستاذ عبدالله إبراهيم ، الى النظام ، والى الأحزاب السياسية ، وكأن سبب الازمة مجرد اجراء شكلي ، او قرار ، او ممارسة ، في حين ان السبب ب......

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