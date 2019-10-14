عبدالرزاق دحنون - عزيزي القناص لماذا قتلتني؟

2019/10/14 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون نشرت جريدة "طريق الشعب" العراقية لسان حال الحزب الشيوعي العراقي هذا النص المُدهش أمس الأحد 13/10/2019 في ذيل صفحتها الأخيرة نقلاً عن صفحات الفيسبوك.تحريت عن مصدر النص من خلال مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لم أصل إلى نتائج مرضية عن صاحب هذا النص الذي يهز الوجدان هزاً عنيفاً.وجدتُ النص منشوراً في موقع وكالة أخبار العرب بتاريخ 10/10/2019 بقلم علي رمثان، بحثت عن علي رمثان في محركات البحث الالكترونية......

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