موقع 30 عشت - في الذكرى الأربعون لاستشهاد القائد البروليتاري الثوري الماركسي اللينيني جبيهة رحال

2019/10/14 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موقع_30_عشت تحل اليوم الذكرى الأربعون لاستشهاد الرفيق العامل جبيهة رحال، القائد الثوري الماركسي ــ اللينيني وشهيد الحركة الماركسية ـــ اللينينية المغربية ومنظمة "23 مارس"(الجناح الثوري)، ويعتبر الرفيق أول شهيد ماركسي ـــ لينيني للطبقة العاملة المغربية.سقط الرفيق شهيدا وهو يحمل علم الماركسية ـــ اللينينية الأحمر وخط الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية على طريق الاشتراكية والشيوعية.المجد والخلود لكل شهداء ......

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