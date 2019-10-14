“بالفديو”.. انفجارات مجهولة في معسكر للحشد الشعبي والشرطة الاتحادية جنوب بغداد

2019/10/14 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهر مقطع فديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الاثنين، حدوث انفجارات متتالية مجهولة المصدر في معسكر “الجعارة” الواقع في قضاء المدائن جنوب بغداد.وادت الانفجارات الى وقوع اضرار كبيرة في المعسكر الذي يقدم خدمات لوجستية لعناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية و الرد السريع.وذكرت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك روايتين […]

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